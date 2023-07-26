Криворізький Кривбас підписав чергового новачка. Команду Юрія Вернидуба підсилив опорний півзахисник Джихад Бізімана. Про це пише клубна прес-служба.

Новачок УПЛ підписав колишнього футболіста збірної України

За офіційною інформацією, футболіст і клуб уклали угоду на два роки – до літа 2025. Ніякої інформації про фінансову складову угоди немає.

Зазначимо, Бізімана – капітан національної збірної Руанди. Останнім клубом Джихада був Дейнзе із першого дивізіону Бельгії. З 2018 по 2021 рік виступав у Беверені.

Нагадаємо, Кривбас розпочне новий сезон УПЛ матчем проти Олександрії, в неділю, 30 липня, початок гри заплановано на 19:00.