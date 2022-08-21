Криворожцы хотят, чтобы исторический поединок в элитном дивизионе остался в памяти.

Кривбасс на своем официальном сайте пригласил болельщиков на бесплатный просмотр дебютного матча в УПЛ.

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Поскольку все поединки в Украине из-за войны войны будут проходить без болельщиков – команда Юрия Вернидуба не сможет рассчитывать на поддержку в выездной встрече 1-го тура против Колоса. Руководство криворожцев решило хоть как-то сплотить фанатов, поэтому организует просмотр исторической игры в одном из бомбоубежищ Кривого Рога.

Количество мест ограничено, поэтому вход будет по предварительной записи. Зарегистрироваться на событие могут все желающие, при этом приоритет будет отдан владельцам абонементов. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, матч между Колосом и Кривбассом состоится 23 августа в 17:00 в Ковалевке.

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