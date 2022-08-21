Криворіжці хочуть, аби історичний поєдинок в елітному дивізіоні залишився у пам'яті.

Кривбас на своєму офіційному сайті запросив вболівальників на безкоштовний перегляд дебютного матчу в УПЛ.

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Оскільки всі поєдинки в Україні через війну проходитимуть без уболівальників – команда Юрія Вернидуба не зможе розраховувати на підтримку у виїзній зустрічі 1-го туру проти Колоса. Керівництво криворіжців вирішило хоча б якось згуртувати фанатів, тож організує перегляд історичної гри в одному із бомбосховищ Кривого Рогу.

Кількість місць обмежена, тому вхід буде за попереднім записом. Зареєструватись на подію можуть усі бажаючі, при цьому пріоритет буде віддано власникам абонементів. Зареєструватись можна за посиланням.

Нагадаємо, матч між Колосом і Кривбасом відбудеться 23 серпня о 17:00 у Ковалівці.

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