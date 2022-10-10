"В яблочко": Линекер в восторге от сбития "Иглой" российской ракеты
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на работу ВСУ во время массированного обстрела Россией Украины.
Утром террористы цинично выпустили рекордные 84 крылатых ракеты и еще более 20 беспилотников. Наши военные уничтожили 56 целей.
Одну из ракет удалось обезвредить с ПЗРК "Игла". Этот переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для уничтожения вертолетов и истребителей противников, находящихся на низких высотах.
На видео фантастических действий украинских военных отреагировал Гари Линекер. Лаконичное сообщение в Twitter с подписью "В яблочко" четко описывает эмоции легенды английского футбола. Увлечение украинцев действиями наших ВСУ точно не меньше.
На видео присутствует нецензурная лексика
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