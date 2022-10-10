Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на работу ВСУ во время массированного обстрела Россией Украины.

Утром террористы цинично выпустили рекордные 84 крылатых ракеты и еще более 20 беспилотников. Наши военные уничтожили 56 целей.

Одну из ракет удалось обезвредить с ПЗРК "Игла". Этот переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для уничтожения вертолетов и истребителей противников, находящихся на низких высотах.

На видео фантастических действий украинских военных отреагировал Гари Линекер. Лаконичное сообщение в Twitter с подписью "В яблочко" четко описывает эмоции легенды английского футбола. Увлечение украинцев действиями наших ВСУ точно не меньше.

На видео присутствует нецензурная лексика

"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона