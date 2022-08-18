Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин сообщил, какие стадионы клуб заявил на сезон 2022/23 в УПЛ.

Кривбасс заявил стадион Горняк в Кривом Роге как свой основной на сезон УПЛ 2022/23, отметил Гагарин в комментарии Tribuna.

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Резервным же станет стадион имени Банникова в Киеве. Ранее сообщалось, что Кривбасс, Ворскла, Ингулец, Александрия и Верес хотели бы проводить домашние матчи в своих родных городах.

Стоит отметить, что первый поединок криворожцев в новом сезоне УПЛ будет против Колоса, матч запланированный на 23 августа, начало в 17:00.

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