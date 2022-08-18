Кривбас визначився зі стадіонами, на яких проводитиме матчі УПЛ
14:23 - Читать на русском
Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін повідомив, які стадіони клуб заявив на сезон 2022/23 в УПЛ.
Кривбас заявив стадіон Гірник у Кривому Розі як свій основний на сезон УПЛ 2022/23, зазначив Гагарін в коментарі Tribuna.
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Резервним же буде стадіон імені Баннікова в Києві. Раніше повідомлялось, що Кривбас, Ворскла, Інгулець, Олександрія та Верес хотіли б проводити домашні матчі у своїх рідних містах.
Слід зауважити, що перший поєдинок криворіжців у новому сезоні УПЛ буде проти Колоса, матч запланований на 23 серпня, початок о 17:00.
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