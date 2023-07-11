Кривбас офіційно підтвердив відхід півзахисника Ріфета Капіча у латвійську Вальмієру.

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Раніше повідомлялось, що криворіжці отримають за свого легіонера 500 тисяч євро. Клуби дуже швидко укладали угоду, щоб боснійця встигли заявити на матч кваліфікації ЛЧ проти Олімпії Любляна. Капіч відіграв півгодини, але не допоміг Вальмієрі уникнути гостьової поразки 1:2.

Нагадаємо, Вернидуб тренував хавбека у Шерифі, а рік тому запросив у Кривбас. Ріфет не побоявся ризиків війни і став найкращим гравцем "червоно-білих" у сезоні – 23 матчі, 6 голів та 2 асисти.

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