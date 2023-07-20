Украинский полузащитник Родион Плакса продолжит карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "горожан".

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21-летний вингер перебрался в команду Руслана Ротаня в статусе свободного агента и заключил соглашение сроком на три сезона – до 31 мая 2026 года.

Напомним, Плакса – воспитанник Шахтера. Профессиональную карьеру начал в Мариуполе. В УПЛ дебютировал 30 октября 2020 года в матче с "горняками" (1:4). Последним его клубом был Черноморец, за который в прошлом сезоне он провел 8 матчей (без результативных действий). Transfermarkt оценивает Родиона в 300 тысяч евро.

К слову, Александрия по итогам предыдущего чемпионата заняла в турнирной таблице УПЛ шестую строчку, потеряв в последнем туре шанс выступать в еврокубках.

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