Кривбасс в годовщину со дня рождения Тараса Шевченко решил "усилить" свою команду легендарным поэтом. Кобзаря приодели в клубную футболку, подписав фото отрывком из поэмы "Кавказ": "Боритесь – поборете, вам Бог помогает!".

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"Ровно 209 лет назад родился Тарас Григорьевич Шевченко. Слова легендарного Кобзаря актуальны как никогда! Слава Украине", – говорится в сообщении Кривбасса в соцсетях.

Напомним, после 16-ти туров команда Юрия Вернидуба идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке, имея в своем активе 21 очко.

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