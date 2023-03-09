Кривбасс одел Шевченко в клубную футболку, почтив память Великого Кобзаря – фото дня
Криворожане продолжают креативить, популяризируя футбол и украинскую культуру.
Кривбасс в годовщину со дня рождения Тараса Шевченко решил "усилить" свою команду легендарным поэтом. Кобзаря приодели в клубную футболку, подписав фото отрывком из поэмы "Кавказ": "Боритесь – поборете, вам Бог помогает!".
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"Ровно 209 лет назад родился Тарас Григорьевич Шевченко. Слова легендарного Кобзаря актуальны как никогда! Слава Украине", – говорится в сообщении Кривбасса в соцсетях.
Напомним, после 16-ти туров команда Юрия Вернидуба идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке, имея в своем активе 21 очко.
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