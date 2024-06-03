Чемпион мира решил покинуть Боруссию Д – раскрыты причины ухода лидера
Защитник Боруссии Д Матс Хуммельс сменит клубную прописку уже этим летом.
Действующее соглашение 35-летнего немца истекает в июне 2024 года. Матс Хуммельс решил, что покинет Боруссию Д.
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По bulinews, уход защитника – практически решенный вопрос. Контракт с Хуммельсом продлевать не собираются, если не произойдет "чуда". Утверждается, что главной причиной расставания являются плохие отношения с Эдином Терзичем, главным тренером. Им нанесен "непоправимый ущерб".
К тому же руководство Боруссии сомневается, что 35-летний защитник сможет и дальше играть на высоком уровне.
Напомним, что Хуммельс выступает за "пчел" с 2019 года. Всего за Боруссию Матс сыграл в 508 матчах во всех турнирах. В его активе 38 голов и 23 ассиста.
Хуммельс дважды выигрывал с "пчелами" Кубок Германии и трижды Суперкубок. В составе сборной Германии он завоевывал титул чемпиона мира в 2014 году.
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