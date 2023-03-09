Кривбас у річницю з дня народження Тараса Шевченка вирішив "підсилити" свою команду легендарним поетом. Кобзаря вдягнули у клубну футболку, підписавши фото уривком з поеми "Кавказ": "Борітеся – поборете, вам Бог помагає!".

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"Рівно 209 років тому народився Тарас Григорович Шевченко. Слова легендарного Кобзаря актуальні як ніколи! Слава Україні", – йдеться у повідомленні Кривбаса у соцмережах.

Нагадаємо, після 16-ти турів команда Юрія Вернидуба йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, маючи у своєму активі 21 очок.

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