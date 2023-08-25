Криворожский клуб присоединился к шутке, которая вышла из-под контроля – игроком команды "стал" Михаил Лебигович.

Кривбасс в своем Instagram сообщил, что в команде появился новый 5-й номер – Михаил Лебигович. "Рады приветствовать. Лебигович – это правильный выбор", – говорится в заметке.

Кривбасс совершил исторический трансфер, получив усиление из Китая

Самое интересное, что Михаил Лебигович – вымышленный персонаж. Его придумали украинские пользователи из-за стримера Михаила Лебиги, который на одном из видео просматривал дебаты кандидатов в президенты Украины – Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Лебигович – это сочетание фамилий Лебига и Янукович.

Шутка уже вышла из-под контроля: депутат Алексей Гончаренко уже начал оправдываться, что не пойдет на выборы с Лебиговичем. Еще один депутат, Роман Грищук, стал возмущаться отсутствием Лебиговича в зале Верховной Рады.

Динамо и Бешикташ выдали огненный спектакль в матче Лиги конференций – магия Шапаренко, Караваева и Волошина против VAR