Российский клуб Зирка-2005 на своей странице во ВКонтакте сообщил о подписании нескольких футболисток. Среди них и украинка Татьяна Козыренко.

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Экс-игрок сборной Украины уже в третий раз присоединяется к российскому клубу – ранее она выступала за Зирку-2005 в 2018 и 2019 годах. В Россию она перебралась из турецкого Бешикташа.

За свою карьеру Козыренко поиграла за черниговскую Легенду, Надежду-Днепр из Беларуси, литовскую Гинтру Университетас, уманские Пантеры, турецкие Аташехир и АЛГ Спор, российские Локомотив, ЦСКА, Чертаново. Была капитаном молодежной сборной Украины, за национальную команду в период с 2014 по 2018 год провела 13 матчей, забила 3 гола.

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