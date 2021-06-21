Известный украинский защитник Владимир Баенко стал генеральным директором Кривбасса, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Кривбасс продолжает трансферную революцию – криворожане объявили о подписании очередного звездного новичка

Последним клубом 31-летнего футболиста была эстонская Левадия, контракт с которой истекал 1 июля 2021 года. Владимир, получив предложение от криворожан, решил повесить бутсы на гвоздь и сосредоточиться на административной работе.

Напомним, по итогам сезона 2020/21 Кривбасс занял второе место группы Б Второй лиги и завоевал право выступать в Первой лиге.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21