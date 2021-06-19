Кривбасс продолжает трансферную революцию – криворожане объявили о подписании очередного звездного новичка
Бывший игрок ряда украинских и иностранных клубов Никита Татаркова трудоустроился в клубе Первой лиги.
Опытный полузащитник Никита Татаркова продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт криворожан.
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26-летний хавбек, последней командой которого был армянский Пюник, присоединился к новому клубу в статусе свободного агента. Подробности сделки не сообщаются. Татаркова стал пятым летним новичком криворожского клуба после защитников Андрея Мостового и Ивана Зотько, полузащитников Артема Щедрого и Артема Гордиенко.
Напомним, Татарков – воспитанник запорожского Металлурга, в котором и начал профессиональную карьеру в 2012 году. В Украине Никита успел поиграть также за Черноморец, Львов и Ворсклу. Есть у игрока опыт выступлений и за рубежом (Шахтер Солигорск и Пюник). Transfermarkt оценивает Татаркова в 300 тысяч евро.
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