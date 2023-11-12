Кривбасс принимает Динамо в 14 туре УПЛ 2023/24. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Александр Шовковский против Юрия Вернидуба. Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. Поединок 14 тура УПЛ состоится в Кривом Роге. Победа над киевлянами вернет Кривбассу лидерство в УПЛ, которое криворожцы потеряли после победы Полесья над Металлистом 1925.

Кривбасс – Динамо: анонс матча УПЛ

Динамо занимает только 9 место турнирной таблицы, но имеет несколько матчей в запасе. "Бело-синие" попали в крутое пике – киевская команда набрала только одно очко в последних 4-х турах Премьер-лиги

Матч с Кривбассом станет дебютным для Александра Шовковского, который назначен исполняющим обязанности главного тренера Динамо после отставки Мирчи Луческу. Новый тренер сразу удивляет смелым решением – в основе появился молодой Антон Царенко, который при Луческу почти не имел шансов в первой команде. Виталий Буяльский оказался в запасе, а Николай Шапаренко – вне заявки.

Где смотреть матчи Кривбасс – Динамо онлайн? Онлайн-трансляция игры доступна в YouTube-канале криворожского клуба, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы:

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Приходько, Бизимана – Кузик, Илич, Задерака – По.

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко, Шепелев – Бенито, Царенко, Караваев – Ванат.

Кривбасс – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ 12 11 2023