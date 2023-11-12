Кривбас приймає Динамо у 14-му турі УПЛ 2023/24. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Олександр Шовковський проти Юрія Вернидуба. Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:30 – через повітряну тривогу початок гри був відкладений.

Поєдинок 14-го туру УПЛ проходить у Кривому Розі. Перемога над киянами поверне Кривбасу лідерство в УПЛ, яке криворіжці втратили після звитяги Полісся над Металістом 1925.

Кривбас – Динамо: анонс матчу УПЛ

Динамо посідає тільки 9 місце турнірної таблиці, але має кілька матчів у запасі. "Біло-сині" потрапили у круте піке – київська команда набрала лише одне очко в останніх 4-х турах Прем'єр-ліги

Матч із Кривбасом стане дебютним для Олександра Шовковського, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера Динамо після відставки Мірчі Луческу. Новий тренер одразу дивує сміливим рішенням – в основі з'явився молодий Антон Царенко, який при Луческу майже не мав шансів у першій команді. Віталій Буяльський опинився в запасі, а Микола Шапаренко – поза заявкою.

Де дивитися матчі Кривбас – Динамо онлайн? Онлайн-трансляція гри доступна в YouTube-каналі криворізького клубу, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Приходько, Бізімана – Кузик, Іліч, Задерака – По.

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко, Шепелєв – Беніто, Царенко, Караваєв – Ванат.

Кривбас – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ 12 11 2023