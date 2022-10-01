Центральний півзахисник Ріфет Капіч може продовжити кар'єру у Кривбасі, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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За інформацією джерела, криворіжці близькі до підписання угоди з 27-річним боснійцем.

Нагадаємо, Капіч – вихованець Сараєво. Встиг пограти за хорватську Істру 1961, чеський Варнсдорф, словенську Горіцу, швейцарський Грассхоппер, молдовський Шериф (двічі) та німецький Падерборн. Останнім його клубом було Сараєво, яке він покинув у серпні у статусі вільного агента.

До слова, Вернидубу добре знайомий стиль гри Ріфета – в сезоні 2020/21 боснієць виступав у Шерифі під керівництвом українського фахівця. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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