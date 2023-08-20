Шахтар провів надпотужні 20 хвилин, упродовж яких забив 2 м'ячі. Зубков прострілом-ударом знайшов Кащука, а Криськів завершив чудову комбінацію з пасів у дотик. Хомченовський один м'яч відквитав, але Криськів забив ще різ після помилки кіпера Кліщука. Кожушко відродив надію Кривбасу, замкнувши простріл Дібанго (другий асист камерунця у матчі).

Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців

По перерві був лише один м'яч – Бескоровайний з подачі Задераки встановив шалені 3:3. Потім почалася злива вилучень. Хомченовський грубо в'їхав у коліно Назарині (пряма червона), Бондаренко наступив на ахілл Дібанго (також пряма червона), Чигринський побачив другу жовту за фол в центрі поля.