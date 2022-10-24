Юрий Вернидуб после поражения от Александрии (0:2) в предыдущем туре впал в депрессию. Главный тренер Кривбасса заявил, что ему на фронте было легче, а клубу надо задуматься об увольнении коуча. Понять такой спич можно – криворожане за семь матчей не выиграли ни разу, забив всего два гола.

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Что хуже всего, долгое время команда даже моментов не создавала, хотя пыталась играть в позиционный футбол первым номером. Впрочем, в последних матчах Кривбассу действительно где-то и не везло. По ожидаемым показателям новичок УПЛ недобрал уже 5,4 очка и недозабил 4,73 гола.

В том же поединке с Александрией подопечные Юрия Вернидуба были намного острее в первом тайме, заслужив минимум на один гол. Реализация у криворожан худшая в чемпионате, хотя списывать на нее все проблемы не стоит – коллективу не хватает стабильности и игровой дисциплины.

Ингулец находится в похожих условиях. Петровцы до сих пор не выиграли ни одного матча, держась в зоне вылета и недобрав уже 4 очка. Впрочем, вряд ли здесь приходится говорить о нефарте.

"Казаки" конвертировали 6 xG в 6 голов и пропустили всего на один мяч больше ожидаемого, хотя в центре обороны часто приходится играть фулбекам. Сергей Лавриненко выжимает максимум из коллектива, по большей части играя на равных против всех соперников, но явно выигрышных матчей у команды не было. Для Кривбасса это идеальный момент, чтобы одержать первую победу.

Впрочем, недооценка может дорого стоить криворожанам – неделю назад Ингулец расписал заслуженную боевую ничью с СК Днепр-1, да и крепкий Колос ничего не создал в поединке с петровцами. С "казаками" непросто всем.

Кадровая ситуация

Травмированные: Хобленко (Кривбасс)

Дисквалифицированные: Н. Волошин (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Ингулец

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Ловрич, Зотько, Опанасенко – Семенов, Капич – Татарков, Задерака, Хобленко – Устименко

Ингулец: Кучер – Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив – Кучеренко, Кухарук – Нагиев, Запорожец, Смоляков – Одарюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Соперники равны и очень заряжены на победу, однако в большое количество голов не верится. У Кривбасса худшая в чемпионате конвертация ударов в голы, а Ингулец имеет наименьшую в УПЛ среднюю остроту одного выстрела. Собственно, количество забитых мячей после семи матчей говорит само за себя.

Результат в подобных поединках спрогнозировать трудно – тем более в нашем футболе. Всё будет зависеть от настроя, реакции на проблемы, от игры голкиперов, реализации, везения, судейства и тому подобное. Балом будет править рандом, но ничья в этой встрече кажется наиболее вероятным итогом. Слишком уж равными выглядят Ингулец и Кривбасс.

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