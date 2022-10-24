Кривбас в рамках 9-го туру УПЛ зустрінеться з Інгульцем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Юрій Вернидуб після поразки від Олександрії (0:2) у попередньому турі впав у депресію. Головний тренер Кривбаса заявив, що йому на фронті було легше, а клубу треба задуматись про звільнення коуча. Зрозуміти такий спіч можна – криворіжці за сім матчів не виграли жодного разу, забивши всього два голи.

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Щонайгірше, довгий час команда навіть моментів не створювала, хоча намагалася грати у позиційний футбол першим номером. Втім, в останніх матчах Кривбасу дійсно десь і не щастило. За очікуваними показниками новачок УПЛ недобрав вже 5,4 очки й недозабив 4,73 голи.

В тому ж поєдинку з Олександрією підопічні Юрія Вернидуба були набагато гострішими в першому таймі, заслуживши мінімум на один гол. Реалізація у криворіжців найгірша в чемпіонаті, хоча списувати на неї усі проблеми не варто – колективу бракує стабільності та ігрової дисципліни.

Інгулець перебуває у схожих умовах. Петровці досі не виграли жодного матчу, тримаючись у зоні вильоту й недобравши вже 4 очки. Втім, навряд чи тут доводиться говорити про нефарт.

"Козаки" конвертували 6 xG у 6 голів і пропустили всього на один м'яч більше очікуваного, хоча в центрі оборони почасти доводиться грати фулбекам. Сергій Лавриненко витискає максимум з колективу, здебільшого граючи на рівних проти усіх суперників, але явно виграшних матчів у команди не було. Для Кривбаса це ідеальний момент, аби здобути першу перемогу.

Втім, недооцінка може дорого коштувати криворіжцям – тиждень тому Інгулець розписав заслужену бойову нічию з СК Дніпром-1, та і міцний Колос нічого не створив у поєдинку з петровцями. З "козаками" непросто усім.

Кадрова ситуація

Травмовані: Хобленко (Кривбас)

Дискваліфіковані: Н. Волошин (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Інгулець

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Ловріч, Зотько, Опанасенко – Семенов, Капіч – Татарков, Задерака, Хобленко – Устименко

Інгулець: Кучер – Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків – Кучеренко, Кухарук – Нагієв, Запорожець, Смоляков – Одарюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Суперники рівні й дуже заряджені на перемогу, однак у велику кількість голів не віриться. У Кривбаса найгірша в чемпіонаті конвертація ударів у голи, а Інгулець має найменшу в УПЛ середню гостроту одного пострілу. Власне, кількість забитих м'ячів після семи матчів говорить сама за себе.

Результат у подібних поєдинках спрогнозувати важко – тим паче в нашому футболі. Все буде залежити від налаштування, реакції на проблеми, від гри голкіперів, реалізації, везіння, судівства, тощо. Балом буде правити рандом, але нічия у цій зустрічі здається найбільш вірогідним підсумком. Занадто вже рівними виглядають Інгулець і Кривбас.

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