Кривбасс и Динамо встречаются в 25-м туре чемпионата Украины. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка смотрите на "Футбол 24".

Динамо продолжает отчаянную борьбу с Зарей за третью строчку УПЛ. Александр Шовковский, который "прикрывает" Мирчу Луческу после ухода последнего на длительный больничный, набрал неплохой ход, одержав две победы в последних двух матчах (с Металлистом и Ворсклой).

Кривбасс – Динамо: анонс матча УПЛ

Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:15 (внесла коррективы воздушная тревога на территории Украины). Положительный результат будет иметь важное значение и для Вернидуба и Ко – "бело-красно-черные" пытаются не отпустить Александрию в погоне за место в еврокубках (сейчас подопечные Ротаня опережают криворожан на 6 очков за право представлять Украину в Лиге конференций). Кроме того, не исчезло у Кривбасса и желание реабилитироваться за поражение в первом круге 1:3.

Где смотреть матч Кривбасс – Динамо онлайн? Поединок на своей платформе будет транслировать Setanta Sports.

Стартовые составы:

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Капич, Татарков – Задерака, Лунёв, Хомченовский – Микитишин.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Кабаев – Ванат.