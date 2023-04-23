Черноморец перестрелял Кривбасс в результативном поединке 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Кривбасс – Черноморец на "Футбол 24".

Первый тайм команды провели с большим перерывом из-за воздушной тревоги. В конце первой половины Черноморец повел в счете благодаря элегантному голу Алефиренко.

Черноморец в сумасшедшей перестрелке обыграл Кривбасс – жемчужина УПЛ дублем принес победу

Задерака сравнял счет уже после перерыва, пробив между ног Непогодову. Лунев классным дальним ударом вывел Кривбасс вперед, но Кузык мгновенно выровнял положение, а Алефиренко на 76 минуте принес победу одесситам. Добавим, что Даниил забил свой уже седьмой мяч в текущем сезоне УПЛ – больше только у Довбыка, Буяльского, Сефери, Ваната и Сикана.