Кристалл Пэлас проиграл Вест Хэму в рамках 20-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Команды резво начали матч, обменявшись голами за стартовые 9 минут. В Соучеке проснулся бомбардир, и высоченный центрхав "молотов" даже оформил дубль.

Вест Хэм залетел в зону Лиги чемпионов, обыграв Кристал Пэлас – Ярмоленко получает крохи со стола, а конкуренты сияют

После перерыва Вест Хэм закрепил преимущество, когда Доусон замкнул подачу конкурента Андрея Ярмоленко – Джаррода Боуэна. Украинец сыграл финальные 10 минут и увидел, как Батшуаи отыграл один гол.