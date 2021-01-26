Ассист конкурента Ярмоленко в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3
26 января 23:36 - Читати українською
Кристалл Пэлас проиграл Вест Хэму в рамках 20-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
3’ Уилфрид Заха
90+7’ Миши Батшуайи
Томаш Соучек 9’
Томаш Соучек 25’
Крейг Доусон 65’
3’ Уилфрид Заха
9’ Томаш Соучек
25’ Томаш Соучек
65’ Крейг Доусон
90+7’ Миши Батшуайи
Команды резво начали матч, обменявшись голами за стартовые 9 минут. В Соучеке проснулся бомбардир, и высоченный центрхав "молотов" даже оформил дубль.
Вест Хэм залетел в зону Лиги чемпионов, обыграв Кристал Пэлас – Ярмоленко получает крохи со стола, а конкуренты сияют
После перерыва Вест Хэм закрепил преимущество, когда Доусон замкнул подачу конкурента Андрея Ярмоленко – Джаррода Боуэна. Украинец сыграл финальные 10 минут и увидел, как Батшуаи отыграл один гол.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter