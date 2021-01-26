Крістал Пелас програв Вест Хему в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Команди жваво розпочали матч, обмінявшись голами за стартові 9 хвилин. У Соучеку прокинувся бомбардир, і височенний центрхав "молотів" навіть оформив дубль.

Вест Хем залетів у зону Ліги чемпіонів, обігравши Крістал Пелас – Ярмоленко отримує крихти зі столу, а конкуренти сяють

Після перерви Вест Хем закріпив перевагу, коли Доусон замкнув подачу конкурента Андрія Ярмоленка – Джаррода Боуена. Українець відіграв фінальні 10 хвилин і побачив, як Батшуаї відквитав один гол.