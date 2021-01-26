Асист конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:3
26 січня 23:36 - Читать на русском
Крістал Пелас програв Вест Хему в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
3’ Вілфрід Заха
90+7’ Міши Батшуаї
Томаш Соучек 9’
Томаш Соучек 25’
Крейг Доусон 65’
3’ Вілфрід Заха
9’ Томаш Соучек
25’ Томаш Соучек
65’ Крейг Доусон
90+7’ Міши Батшуаї
Команди жваво розпочали матч, обмінявшись голами за стартові 9 хвилин. У Соучеку прокинувся бомбардир, і височенний центрхав "молотів" навіть оформив дубль.
Вест Хем залетів у зону Ліги чемпіонів, обігравши Крістал Пелас – Ярмоленко отримує крихти зі столу, а конкуренти сяють
Після перерви Вест Хем закріпив перевагу, коли Доусон замкнув подачу конкурента Андрія Ярмоленка – Джаррода Боуена. Українець відіграв фінальні 10 хвилин і побачив, як Батшуаї відквитав один гол.
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