Чемпионат Англии 2020/21, 36-й тур

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:2

Голы: Бентеке, 32, Эль-Мухаммади, 75 (автогол), Митчелл, 84 – МакГинн, 17, Эль-Гази, 34

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – начало в 16:05

Вест Бромвич – Ливерпуль – начало в 18:30

Эвертон – Шеффилд Юнайтед – начало в 21:00

Программу дня в Англии открывал домашний поединок Кристал Пэлас против Астон Виллы. Обе команды уже не имели турнирных задач в чемпионате, поэтому можно было сыграть в своё удовольствие. Именно так футболисты и сделали, устроив феерию с 43 ударами.

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Счет открыли бирмингемцы уже на 17-й минуте в результате дальнего удара МакГинна с рикошетом от штанги. На 32-й хозяева сравняли усилиями Бентеке, которому удалось подпрыгнуть до небес, замкнув подачу с левого фланга – впрочем, уже через два минуты гости восстановили своё преимущество благодаря навесу и серии отскоков. В итоге мяч отлетел к Эль-Гази на левый край штрафной – Анвар же пробил в противоход гокиперу. 1:2!

Этот счёт держался до 75-й минуты, пока Заха не ворвался с левого фланга в штрафную и не выстрелил под ближнюю штангу. Эль-Мухаммади в попытке заблокировать мяч срезал его в ворота. На 84-й же Кристал Пэлас, организовав серию прострелов и накрытых ударов, забил и третий гол – отличился Митчелл. 3:2! Этот гол оказался последним во встрече.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ