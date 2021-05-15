Чемпионат Англии 2020/21, 36-й тур

Бёрнли – Лидс – 0:4

Голы: Клих, 44, Харрисон, 60, Родриго, 77, 79

Саутгемптон – Фулхэм – начало в 17:00

Брайтон – Вест Хэм – начало в 22:00

Бёрнли сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон, поэтому в домашнем матче против Лидса подопечные Шона Дайча могли сыграть в своё удовольствие. Команда Марсело Бьелсы, в свою очередь, сохраняла шансы на выход в Лигу конференций – в случае победы "павлины" приблизились бы к ней на дистанцию ​​в три очка.

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Гости были активнее в течение всего поединка. На 44-й минуте преимущество Лидса вылилось в классный гол Клиха – Матеуш завершил контрвыпад ударом метров с 23-х в правый нижний угол. Через 15 минут после перерыва подопечные Марсело Бьелсы забили второй гол в результате подачи с углового, которую выбили на Алиоски – капитан "павлинов" мощно пробил из-за пределов штрафной, а Харрисон, оказавшись на траектории полета мяча, подправил его в ворота. 0:2!

После этого вопросы касательно победителя встречи были сняты. Лидс, однако не остановился, добив Бёрнли дублем в исполнении Морено на 77-й и 79-й минутах – в обоих случаях Родриго получал передачу от Харрисона и выходил один на один с голкипером. 0:4! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

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