Переговоры португальца с "орлами" провалились, утверждает Daily Mail.

Вулверхэмптон официально представил нового коуча

Лондонцы не смогли удовлетворить отдельные требования Эшпириту Санту к условиям работы на Селхерст Парк. Теперь боссы Пэлас сосредоточились на альтернативных кандидатах на вакантную должность. Повести "стекольщиков" в новый сезон может наставник Бернли Шон Дайч либо коуч Суонси Стив Купер, выведший "лебедей" в финал плей-офф Чемпионшипа.

Напомним, что 73-летний Рой Ходжсон решил покинуть Кристал Пэлас после завершения сезона в мае. Первым кандидатом ему на замену называли бывшего главного тренера Челси Фрэнка Лэмпарда.

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