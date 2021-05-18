73-летний специалист решил покинуть Селхерст Парк, сообщает официальный сайт клуба.

Лэмпард является основным кандидатом на пост главного тренера клуба АПЛ

"После 45 лет тренерской деятельности я решил, что пора мне отойти в сторону от строгого футбола АПЛ. Следующие два матча будут последними для меня на посту главного тренера Кристал Пэлас. Я провел здесь четыре прекрасных сезона, и сейчас сумел сохранить прописку в элите. Я долго советовался с родными и близкими, и все же принял решение покинуть Пэлас", – заявил опытный тренер.

Напомним, что Рой Ходжсон возглавил "орлов" в сентябре 2017 года и стабильно финишировал с лондонцами в середине турнирной таблицы, а также стал самым возрастным наставником команды в истории Премьер-лиги.

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