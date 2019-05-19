Кристал Пэлас озвучил безумную цену Ван-Биссаки – Манчестер Юнайтед может установить рекорд

Лондонский Кристал Пэлас всеми средствами пытается удержать в своем составе правого защитника Арона Ван-Биссаку. На таланта претендует Манчестер Юнайтед.

"Орлы" потребуют за 21-летнего защитника 60 млн фунтов, чтобы заставить МЮ потерять интерес к подписанию игрока. Об этом сообщает The Sun.

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Кристал Пэлас хочет сохранить Ван Биссаку, поскольку опасается, что летом команду покинет Уилфрид Заха. Солидный ценник на защитника вполне может отбить "атаку" манкунианцев. Вице-президент Юнайтед Эд Вудворд наученный горьким опытом трансфера Алексиса Санчеса не хочет тратить лишние средства на рынке.

МЮ ищет нового правого защитника, поскольку Антонио Валенсия завершил выступления за "красных дьяволов", а Эшли Янгу в июле исполнится 34 Однако, обозреватели предполагают, что манкунианцы не захотят тратить 60 млн на Ван Биссаку.

По мнению скаутов Манчестер Юнайтед, за такие деньги можно найти более статусного игрока. Если же трансфер будет оформлен за такую ​​сумму, то молодой англичанин станет самым дорогим фулбэком в истории.

В сезоне 2018/19 Арон Ван-Биссака провел 35 матчей в АПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами.

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