Крістал Пелас озвучив шалену ціну Ван-Біссаки – Манчестер Юнайтед може встановити рекорд

Лондонський Крістал Пелас усіма засобами намагається втримати в своєму складі правого оборонця Арона Ван-Біссаку. На таланта претендує Манчестер Юнайтед.

"Орли" вимагатимуть за 21-річного захисника 60 млн фунтів, щоб змусити МЮ втратити інтерес до підписання гравця. Про це повідомляє The Sun.

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Крістал Пелас хоче зберегти Ван-Біссаку, оскільки побоюється, що влітку команду покине Вілфрід Заха. Солідний цінник на оборонця справді може відбити "атаку" манкуніанців. Віце-президент Юнайтед Ед Вудворд навчений гірким досвідом трансферу Алексіса Санчеса не хоче витрачати зайві кошти на ринку.

МЮ шукає нового правого захисника, оскільки Антоніо Валенсія завершив виступи за "червоних дияволів", а Ешлі Янгу в липні виповниться 34. Однак, оглядачі припускають, що манкуніанці не захочуть витрачати 60 млн на Ван-Біссаку.

На думку скаутів Манчестер Юнайтед, за такі гроші можна знайти статуснішого гравця. Якщо ж трансфер буде оформлений за таку суму, то молодий англієць стане найдорожчим фулбеком в історії.

У сезоні 2018/19 Арон Ван-Біссака провів 35 матчів в АПЛ, у яких відзначився трьома результативними передачами.

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