Кристал Пэлас отказался продать Заха в Челси

Английский Кристал Пэлас отказал лондонскому Челси в продаже своего лидера Уилфрида Заха несмотря на солидное предложение "синих".

"Орлы" отвергли предложение Челси, сообщает The Sun.

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По информации издания, "синие" предложили за Заха 30 млн фунтов плюс хавбека Дэнни Дринкуотера. Однако, Пэлас не намерены продавать атакующего полузащитника сборной Кот-д'Ивуара.

Теперь снова вступить в борьбу за лидера лондонцев намерен другой столичный клуб – Тоттенхэм. "Шпоры" готовы предложить за ивуарийца ориентировочно 45 млн фунтов. В июне была информация, что Заха не перейдет в Тоттенхэм из-за высоких запросов боссов Пэлас.

В прошлом сезоне Уилфрид Заха провел 29 матчей в АПЛ, в которых забил 9 мячей.