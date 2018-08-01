toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЛУНИН ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Кристал Пэлас отказался продать Заха в Челси

19:14 33 Читати українською
Кристал Пэлас отказался продать Заха в Челси
Уилфрид Заха / официальный сайт АПЛ

Английский Кристал Пэлас отказал лондонскому Челси в продаже своего лидера Уилфрида Заха несмотря на солидное предложение "синих".

"Орлы" отвергли предложение Челси, сообщает The Sun.

Воспитанники МЮ сыграли больше всего минут в АПЛ сезона 2017/18 – интересный рейтинг самых продуктивных академий

По информации издания, "синие" предложили за Заха 30 млн фунтов плюс хавбека Дэнни Дринкуотера. Однако, Пэлас не намерены продавать атакующего полузащитника сборной Кот-д'Ивуара.

Теперь снова вступить в борьбу за лидера лондонцев намерен другой столичный клуб – Тоттенхэм. "Шпоры" готовы предложить за ивуарийца ориентировочно 45 млн фунтов. В июне была информация, что Заха не перейдет в Тоттенхэм из-за высоких запросов боссов Пэлас.

В прошлом сезоне Уилфрид Заха провел 29 матчей в АПЛ, в которых забил 9 мячей.

Теги
Трансферы Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Англии Уилфрид Заха Уилфрид Заха Челси Челси Кристал Пэлас Кристал Пэлас Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Веллингтон Нем заинтересовал Бешикташ
    Туреччина — 20:4714 Веллингтон Нем заинтересовал Бешикташ
1
час
:
3
мин
Арсенал
22:00
Челси
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук