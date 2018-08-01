Воспитанники МЮ сыграли больше всего минут в АПЛ сезона 2017/18 – интересный рейтинг самых продуктивных академий

Академия Манчестер Юнайтед стала самой продуктивной в прошлом сезоне английской Премьер-лиги.

В АПЛ сезона-2017/18 сыграло больше всего воспитанников Манчестер Юнайтед – 20 футболистов. Они в целом провели на поле 32157 минут – представители ни одной другой академии даже не приблизились к тем, кто прошел школу "красных дьяволов".

В нынешнем составе Манчестер Юнайтед самыми известными воспитанниками являются Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Скотт Мактоминай и, конечно, Поль Погба, которого МЮ в свое время бесплатно отпустил в Ювентус и потом выкупил за 100 млн евро.

Выходцы из академии Юнайтед есть и среди конкурентов: Данни Уэлбек (Арсенал), Данни Дринквотер (Челси), Майкл Кин (Эвертон), Джонни Эванс (Вест Бром) и другие.

На втором месте по количеству проведенного времени в предыдущем чемпионате Англии воспитанники Тоттенхэма – 22341 минута. Таких игроков 11: от лидера современных "шпор" Харри Кейна к знаменитому "жирафу" Питеру Краучу (Сток Сити).

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3-4 места оккупировали лондонские гранды. Выходцы из академии Челси наиграли 20453 минуты, а оппоненты из академии Арсенала – 17815 минут.

"Синие" известны своей широкой арендной сетью, но из 13 их проспектов только Андреас Кристенсен завершал сезон на Стэмфорд Бридж. Лофтус-Чик (Кристал Пэлас), Тамми Абрахам (Суонси) набирались опыта в других клубах, а Натан Аке (Борнмут), Доминик Соланке (Ливерпуль) и многие другие бежали от Челси раньше.

В соседнем Арсенале при тренерстве Арсена Венгера было легче пробиться в первую команду. С 14 воспитанников местной академии в прошлом сезоне Эшли Мейтленд-Найлс, Джек Уилшир, Эктор Бельерин и Алекс Ивоби регулярно играли за основу.

В десятку самых продуктивных академий АПЛ образца прошлого первенства входят два иностранных клуба. Вы не удивитесь какие – нидерландские фабрики талантов Фейеноорд (12635 минут) и Аякс (10315 минут). Самые известные представители роттердамской школы Жоржинью Вейналдум (Ливерпуль) и Лерой Фер (Суонси), а честь знаменитой академии Аякса в Англии защищают Кристиан Эриксен и Ян Вентонген (оба – Тоттенхэм), Дэйли Блинд (МЮ).

Что интересно, по количеству воспитанников на втором месте после Манчестер Юнайтед разместился Саутгемптон – 16 футболистов, однако они наиграли лишь на 9 место – 11426 минут. Имена здесь очень солидные, но в своих клубах они не исполняют главные роли: Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен (оба – Ливерпуль), Люк Шоу (МЮ), Калум Чемберс (Арсенал), Тео Уолкот (Эвертон).

Полный список топ-10 академий по количеству проведенного в АПЛ-2017/18 времени их воспитанниками (информация Press Association):

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