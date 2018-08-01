Крістал Пелас відмовився продати Заха в Челсі

Англійський Крістал Пелас відмовив лондонському Челсі в продажі свого лідера Вілфріда Заха попри солідну пропозицію "синіх".

"Орли" відкинули пропозицію Челсі, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, "сині" запропонували за Заха 30 млн фунтів плюс хавбека Денні Дрінквотера. Проте, Пелас не мають наміру продавати атакувального півзахисника збірної Кот-д'Івуару.

Тепер знову вступити в боротьбу за лідера лондонців має намір інший столичний клуб – Тоттенхем. "Шпори" готові запропонувати за івуарійця орієнтовно 45 млн фунтів. У червні була інформація, що Заха не перейде у Тоттенхем через високі запити босів Пелас.

У минулому сезоні Вілфрід Заха провів 29 матчів в АПЛ, у яких забив 9 м'ячів.