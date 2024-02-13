Челси оформил волевую победу над Кристал Пэлас в 24-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Счет открыла команда Роя Ходжсона. Лерма на 30-й минуте из-за пределов штрафной классно пробил в дальний угол ворот Петковича. Этот гол стал единственным до перерыва, а сразу после возобновления игры Челси отыгрался. Забил Конор Галлахер.

Челси без Мудрика вырвал победу над Кристал Пэлас – Палмер и Галлахер сделали результат

Он же принес победу команде Маурисио Почеттино уже в добавленное время, четко пробив низом после паса Палмера. В оставшиеся несколько минут Коул успел разогнать еще одну атаку, которую хладнокровно ударом в девятку завершил Энцо Фернандес. Волевая победа Челси без Михаила Мудрика, который во втором матче подряд (с учетом игры с Астон Виллой в Кубке Англии) не вышел на поле.

1:3 – Челси набрал 34 очка и поднялся на 10 место турнирной таблицы АПЛ. Кристал Пэлас остался 15-м – у команды Роя Ходжсона 24 балла и 5 очков отрыва от зоны вылета.