Кристал Пэлас на своем поле проиграл Челси (1:3) в рамках 24 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Мудрик пятый раз подряд оказался в запасе Челси. Маурисио Почеттино нашел украинцу нового конкурента – тренеру понравилось, как слева играет центрфорвард Джексон. На другом фланге вышел Мадуэке. Они оба провалили первый тайм, не показав ничего. Как, собственно, и вся команда.

Как Мудрик дошел до такого и есть ли свет в конце тоннеля

Челси 80% времени контролировал мяч, но никак не угрожал воротам Кристал Пэлас. Первого входа в чужую штрафную площадь пришлось ждать 25 минут, первого удара – 45 минут. Хозяева за это же время нанесли шесть ответных ударов.

Челси выглядел абсолютно разобранным. Команда (а это уже комплимент для Челси) не понимала, как проходить организованный защитный блок Пэлас, а ошибки превращались в быстрые атаки соперника. Петрович не позволил забить Матета, но когда приложился Лерма – голкипер был бессилен. Колумбиец шикарным дальним ударом положил мяч под штангу.

Второй тайм начался с гола Челси. Гости наконец-то разыграли хорошую комбинацию – Галлахер замкнул подачу Гюсто. "Синие" усилили давление в последней трети поля, чему поспособствовали перестановки. Нкунку вышел на левый фланг, Джексон сместился в центр, а Палмер пошел направо. Потом появился Стерлинг, Мудрик же так и остался на скамейке запасных.

Кристал Пэлас не забывал выбегать в контратаки. Лерма и Матета снова имели ударные позиции, несколько раз перспективно прорвался Франса. Челси тем временем атаковал через связку Палмер-Гюсто. Коул бил с хороших позиций, затем создал момент для Стерлинга.

В итоге Палмер стал героем. Бывший игрок Ман Сити прорвался в свободную зону и вывел на удар Галлахера. Конор с линии штрафной площади оформил дубль. А в компенсированное время Палмер записал на себя еще один ассист – разогнал контрвыпад и нашел пасом Энцо.

Челси победил, набрал 34 балла и поднялся на 10 место. Кристал Пэлас имеет 24 пункта и 5-очковый отрыв от зоны вылета.