Челсі оформив вольову перемогу над Крістал Пелас у 24-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок відкрила команда Роя Ходжсона. Лерма на 30-й хвилині з-за меж штрафного класно пробив у дальній кут воріт Петковіча. Цей гол став єдиним до перерви, а одразу після поновлення гри Челсі відігрався. Забив Конор Галлахер.

Челсі без Мудрика вирвав перемогу над Крістал Пелас – Палмер і Галлахер зробили результат

Він же приніс перемогу команді Маурісіо Почеттіно вже в доданий час, чітко пробивши низом після пасу Палмера. У ті кілька хвилин, що залишилися, Коул встиг розігнати ще одну атаку, яку холоднокровно ударом у дев'ятку завершив Енцо Фернандес. Вольова перемога Челсі без Михайла Мудрика, який у другому матчі поспіль (з урахуванням гри з Астон Віллою в Кубку Англії) не вийшов на поле.

1:3 – Челсі набрав 34 очки і піднявся на 10 місце турнірної таблиці АПЛ. Крістал Пелас залишився 15-м – у команди Роя Ходжсона 24 бали і 5 очок відриву від зони вильоту.