Тоттенхэм на выезде одолел Кристал Пэлас и оторвался на вершине АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Тоттенхэм в этом сезоне удивляет качественным футболом и прекрасными результатами. "Шпоры" не проиграли ни одного матча в чемпионате и оторвались на пять очков от конкурентов.

Тоттенхэм на выезде удержал победу над Кристалом Пеласом и закрепился на вершине АПЛ

Выезд к Кристал Пэлас начался тяжело. Команда Постекоглу слабо провела первый тайм и могла дважды пропускать. Тоттенхэм избежал провала, а затем забил сам – Маддисону помог автогол.

Сон закрепил преимущество "шпор", завершив красивую комбинацию Маддисона и Джонсона. Уже в компенсированное время Кристал Пэлас забил гол престижа эффектным ударом Айю.