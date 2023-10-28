Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор победы лидера АПЛ
09:58 - Читати українською
Тоттенхэм на выезде одолел Кристал Пэлас и оторвался на вершине АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Джоэль Уорд 53’
Хын Мин Сон 66’
53’ Джоэль Уорд
66’ Хын Мин Сон
Тоттенхэм в этом сезоне удивляет качественным футболом и прекрасными результатами. "Шпоры" не проиграли ни одного матча в чемпионате и оторвались на пять очков от конкурентов.
Тоттенхэм на выезде удержал победу над Кристалом Пеласом и закрепился на вершине АПЛ
Выезд к Кристал Пэлас начался тяжело. Команда Постекоглу слабо провела первый тайм и могла дважды пропускать. Тоттенхэм избежал провала, а затем забил сам – Маддисону помог автогол.
Сон закрепил преимущество "шпор", завершив красивую комбинацию Маддисона и Джонсона. Уже в компенсированное время Кристал Пэлас забил гол престижа эффектным ударом Айю.
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