Крістал Пелас – Тоттенхем – 1:2 – відео голів і огляд перемоги лідера АПЛ
09:58 - Читать на русском
Тоттенхем на виїзді здолав Крістал Пелас і відірвався на вершині АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу.
завершено
Джоел Ворд 53’
Хин Мін Сон 66’
53’ Джоел Ворд
66’ Хин Мін Сон
Тоттенхем в цьому сезоні дивує якісним футболом і прекрасними результатами. "Шпори" не програли жодного матчу в чемпіонаті та відірвалися на п'ять очок від конкурентів.
Тоттенхем на виїзді втримав перемогу над Крістал Пелас і закріпився на вершині АПЛ
Виїзд до Крістал Пелас розпочався важко. Команда Постекоглу слабко провела перший тайм і двічі могла пропускати. Тоттенхем уник провалу, а потім забив сам – Маддісону допоміг автогол.
Сон закріпив перевагу "шпор", завершивши красиву комбінацію Маддісона та Джонсона. Вже у компенсований час Крістал Пелас забив гол престижу ефектним ударом Айю.
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