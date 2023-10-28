Тоттенхем на виїзді здолав Крістал Пелас і відірвався на вершині АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Тоттенхем в цьому сезоні дивує якісним футболом і прекрасними результатами. "Шпори" не програли жодного матчу в чемпіонаті та відірвалися на п'ять очок від конкурентів.

Тоттенхем на виїзді втримав перемогу над Крістал Пелас і закріпився на вершині АПЛ

Виїзд до Крістал Пелас розпочався важко. Команда Постекоглу слабко провела перший тайм і двічі могла пропускати. Тоттенхем уник провалу, а потім забив сам – Маддісону допоміг автогол.

Сон закріпив перевагу "шпор", завершивши красиву комбінацію Маддісона та Джонсона. Вже у компенсований час Крістал Пелас забив гол престижу ефектним ударом Айю.