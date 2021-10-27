Полузащитник парижан Андер Эррера стал тем футболистом, о котором сегодня говорит Франция из-за ограбления.

Жертвой проститутки-трансвестита недалеко от Булонского леса стал именно 32-летний хавбек, ущерб оценивается в 200 евро, сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe.

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Сначала имя ограбленного было неизвестно, указывалось лишь, что это представитель ПСЖ. Но Эррера лично подал жалобу в соответствующие органы после инцидента. В парижском клубе эту ситуацию отказались комментировать.

Напомним, грабитель залез в автомобиль Андера, остановившийся на светофоре, забрал телефон и кошелек, но пообещал вернуть гаджет в обмен на высадку в указанном месте. Все будто бы происходило без применения физической силы.

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