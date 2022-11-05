В субботу в 13-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 13-й тур

Салернитана – Кремонезе – 2:2

Голы: Пьонтек, 3, Кулибали, 38 – Окереке, 12, Чофани, 89

Нереализованный пенальти: Чофани, 87, 89

Эмполи – Сассуоло – 1:0

Гол: Балданци, 64

Удинезе расписал ничью с Лечче, не сумев вернуться в борьбу за Лигу чемпионов

Салернитана принимала худшую команду Серии А Кремонезе. Пьонтек вывел хозяев вперед на 3-й минуте, однако уже через девять минут Окереке восстановил статус-кво. В середине тайма "гранатовые" требовали пенальти за игру рукой соперника, но арбитр проигнорировал эпизод. Серникола через мгновение вывел гостей вперед, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Зато в следующей атаке забил Кулибали и Салернитана снова повела в счете.

За четыре минуты до завершения основного времени Дзанимаккия упал в штрафной Салернитаны и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти. Чофани с отметки не сумел переиграть Сепе, но рефери попросил повторить попытку. Даниэль второй раз подошел к мячу и второй раз не забил – Сепе в прыжке потянул сферу из-под левой стойки, однако на добивание от того же Чофани уже не успел. Ничья принесла Кремонезе 6 очков и позволила подняться на девятнадцатую строчку, Салернитана с 17 пунктами десятая.

В еще одном матче Эмполи одолел Сассуоло. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Балданци откликнулся на пас в штрафную и точно пробил в правый нижний угол. Как следствие, Эмполи с 14 очками поднялся на 12 место, Сассуоло с 15 баллами одиннадцатый.

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