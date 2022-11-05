Італія, Серія А, 13-й тур

Салернітана – Кремонезе – 2:2

Голи: Пйонтек, 3, Кулібалі, 38 – Окереке, 12, Чофані, 89

Нереалізований пенальті: Чофані, 87, 89

Емполі – Сассуоло – 1:0

Гол: Балданці, 64

Удінезе розписав нічию з Лечче, не зумівши повернутись у боротьбу за Лігу чемпіонів

Салернітана приймала найгіршу команду Серії А Кремонезе. Пйонтек вивів господарів вперед на 3-й хвилині, однак вже за дев'ять хвилин Окереке відновив статус-кво. В середині тайму "гранатові" вимагали пенальті за гру рукою суперника, але арбітр проігнорував епізод. Сернікола за мить вивів гостей вперед, але взяття воріт скасували через офсайд. Натомість у наступній атаці забив Кулібалі і Салернітана знову повела в рахунку.

За чотири хвилини до завершення основного часу Дзанімаккія впав у штрафному Салернітани і арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Чофані з позначки не зумів переграти Сепе, але рефері попросив повторити спробу. Даніель вдруге підійшов до м'яча і вдруге не забив – Сепе у стрибку потягнув сферу з-під лівої стійки, однак на добивання від того ж таки Чофані вже не встиг. Нічия принесла Кремонезе 6 очок і дозволила піднятись на дев'ятнадцяту сходинку, Салернітана з 17-ма пунктами десята.

У ще одному матчі Емполі здолав Сассуоло. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині другого тайму. Балданці відгукнувся на пас у штрафний майданчик і влучно пробив у правий нижній кут. Як наслідок, Емполі з 14-ма очками піднявся на 12 місце, Сассуоло з 15-ма балами одинадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ