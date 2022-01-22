"Я следил за Авагимяном, когда тот играл еще в Первой лиге. Были причины – нравились качества футболиста. Думаю, он один из лучших в УПЛ по игре один в один, у него есть это.

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За Костышиным тоже давно наблюдали – это креатив. Он очень атакующий футболист. Пришедшие игроки больше атакующие, но нам нужно поставить их на те рельсы, что надо обороняться. Денис имеет все для этого, его функциональные возможности очень хорошие. Думаю, это будет помощник нашей команды", – сказал Гура в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Костышин перешел в Александрию в статусе свободного агента (ранее он покинул Колос). За трансфер Авагимяна Черноморцу было выплачено 150 тысяч евро.

К слову, на зимнюю паузу команда Юрия Гуры ушла на шестой строчке УПЛ, имея в своем активе 26 очков.

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