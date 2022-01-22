"У наших грандов амбиции зашкаливают, повышает интерес к этому соперничеству и тот факт, что Шахтер и Динамо придерживаются разных взглядов как на комплектацию команды, так и режиссуру игры.

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Мирча Луческу очень хочет доказать, что взлет Динамо в минувший сезон не случаен, но ведь и его коллега из Шахтера Роберто Де Дзерби голоден до больших побед. Поэтому обойдусь без конкретики, думаю, что судьба чемпионского титула решится на самом финише", – сказал Близнюк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел лидером турнирной таблицы УПЛ, опережая Динамо на 2 очка.

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