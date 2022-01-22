"Я стежив за Авагімяном, коли той грав ще у Першій лізі. Були причини – подобалися якості футболіста. Думаю, він один із найкращих в УПЛ по грі один в один, у нього є це.

"Луческу хоче довести, що тріумф Динамо не випадковий": екс-кіпер киян прогнозує "зарубу" за золото УПЛ

За Костишиним також давно стостерігали – це креатив. Він дуже атакувальний футболіст. Гравці, що прийшли, більше атакувальні, але нам треба поставити їх на ті рейки, що треба оборонятися. Денис має все для цього, його функціональні можливості дуже хороші. Думаю, це буде помічник для нашої команди", – сказав Гура у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Костишин перейшов в Олександрію у статусі вільного агента (раніше він покинув Колос). За трансфер Авагімяна Чорноморцю було виплачено 150 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу команда Юрія Гури пішла на шостій сходинці УПЛ, маючи у своєму активі 26 очок.

"Сирійці написали російською: "Добро пожаловать в ад": голкіпер, який забив 4 голи, їздив у Кальчо і шокував Шахтар