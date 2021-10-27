Один из игроков ПСЖ (фамилия не называется) был ограблен во вторник (26 октября) около 8 часов вечера, сообщает Le Parisien.

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Инцидент произошел неподалеку от Булонского леса – парка, расположенного на западе столицы Франции. Грабитель залез в автомобиль футболиста, который как раз остановился на светофоре. Проститутка забрала телефон и кошелек, но пообещала вернуть гаджет в обмен на высадку в указанном месте.

Общий ущерб оценивается в 200 евро. По свидетельству жертвы, вор прятал в руке предмет, который вполне мог быть оружием. Игрок ПСЖ уже написал соответствующее обращение в полицию.

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