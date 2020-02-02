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"Кража на Бернабеу": легендарный форвард сравнил скандал в мадридском дерби с всемирно известным сериалом

14:10 84 Читати українською
"Кража на Бернабеу": легендарный форвард сравнил скандал в мадридском дерби с всемирно известным сериалом
Футре свирепствует через арбитра и VAR

Знаменитый экс-форвард Атлетико Паулу Футре возмущен скандальным судейским решением в центральном матче 22 тура Примеры.

56’ Карим Бензема
 
56’ Карим Бензема

Контроверсионный эпизод случился на 33-й минуте поединка, когда Каземиро, отпустив от себя сферу, повалил на газон Морату. Главный арбитр встречи Эстрада Фернандес решил, что бразилец действовал в рамках правил, а VAR вообще отказался рассматривать потенциальный фол на пенальти.

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Футре, разочарован отсутствием какой-либо реакции со стороны рефери, "взорвался" в социальных сетях: "Кража пенальти Каземиро на Морате настолько велика, что ее используют в следующем сезоне "Бумажного дома" (всемирно известный сериал производства Netflix – прим.ред). Я в шоке, что VAR никак отреагировал".

Сам Мората, который провел на Бернабеу пять сезонов, после матча заявил, что он горд быть частью Атлетико: "Всегда, а сегодня – особенно". Испанские СМИ считают, что Альваро таким образом упрекнул своей бывшей команде в снисходительном отношении со стороны арбитров.

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