Кравец заинтересовал новичка турецкой Суперлиги

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец может перейти в другой турецкий клуб. Форвардом сборной Украины интересуется Денизлиспор – новичок Суперлиги 2019/20.

Новичок турецкой Суперлиги Денизлиспор проявляет интерес к Артему Кравцу. Впрочем, украинец – не единственный вариант для клуба, руководство которого рассматривает и других претендентов, сообщает Sabah.

Караваев: Генк со мной не связывался, но хочется снова попробовать свои силы в Европе

Кравец перешел в Кайсериспор в начале 2018 года, а его контракт рассчитан еще на 2 сезона. В прошлом сезоне 30-летний форвард сборной Украины забил за Кайсериспор 8 голов и отдал 1 ассист во всех турнирах. Ранее Кравец выступал за Динамо, Штутгарт и испанскую Гранаду.

В сезоне 2018/19 Денизлиспор выиграл второй дивизион Турции, набрав 72 очка.

Унікальність Шевченка, прорив Коноплянки, рекорди і антирекорди: статистика збірної України, яка вас здивує