Кравець зацікавив новачка турецької Суперліги

Нападник Кайсеріспора Артем Кравець може перейти в інший турецький клуб. Форвардом збірної України цікавиться Денізліспор – новачок Суперліги 2019/20.

Новачок турецької Суперліги Денізліспор проявляє інтерес до Артема Кравця. Втім, українець – не єдиний варіант для клубу, керівництво якого розглядає й інших претендентів, повідомляє Sabah.

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Кравець перейшов у Кайсеріспор на початку 2018 року, а його контракт розрахований ще на 2 сезони. В минулій кампанії 30-річний форвард збірної України забив за Кайсеріспор 8 голів та віддав 1 асист в усіх турнірах. Раніше Кравець виступав за Динамо, Штутгарт та іспанську Гранаду.

В сезоні 2018/19 Денізліспор виграв другий дивізіон Туреччини, набравши 72 очки.

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