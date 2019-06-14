Караваев: Генк со мной не связывался, но хочется снова попробовать свои силы в Европе

Капитан Зари Александр Караваев рассказал о планах на будущее и прокомментировал информацию о возможности перехода в бельгийский Генк.

Недавно несколько СМИ распространили информацию, что защитник сборной Украины Александр Караваев близок к переходу в Генк, который в сезоне 2018/19 стал чемпионом Бельгии и сыграет в Лиге чемпионов.

"Новости обо всем об этом я также черпаю из Интернета. Со мной никто не связывался, и в Заре мне об этом никто ничего не сообщал. Кто распускает такие слухи, мне неизвестно. В данный момент я в отпуске и ни о чем не думаю.

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Хочу снова попробовать свои силы в европейском чемпионате (ранее Караваев провел полгода в составе Фенербахче – прим. "Футбол 24")? Почему нет? Я всегда стараюсь работать на максимуме – будь то тренировка или игра. Если все это делать с любовью к своей профессии, то вознаграждение обязательно будет.

Любимый чемпионат? Испанский, поскольку всегда слежу за Барселоной, Месси. С ностальгией вспоминаю те времена, когда в каталонской команде выступали Хави, Иньеста, Дани Алвес. Сейчас также очень внимательно слежу за английской Премьер-лигой, где в составе Манчестер Сити выступает Александр Зинченко, который в профессиональном плане очень быстро добавляет. Жаль, что Ярмоленко был долгое время травмирован. Но я уверен, как только Андрей наберет форму, его Вест Хэм станет на порядок сильнее.

Пример для подражания можно найти в лице Руслана Малиновского, который в Генке тоже много времени пропустил из-за травмы, но оклемался и вышел на высокий уровень. И сейчас я считаю его лучшим футболистом бельгийского чемпионата", – цитирует Караваева Команда №1.

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